Na de gouden ring verdienen de Meilandjes inmiddels ook een Gouden Kalf

Appje van een collega. Hij had zitten genieten van Beau, waar illusionisten Hans Klok en Steven Kazàn gisteren een showtje weggaven. ,,Kun je niet pleiten voor een goochelprogramma op tv? Zeker in deze tijd. We worden liever met entertainment voor de gek gehouden dan elke avond door politici aan de talkshowtafels.’’