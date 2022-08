Na de Hulk, die groene driftkikker uit 1962, is er nu ook de vrouwelijke variant

Hij is groot, groen en gewelddadig. De Marvel-stripfiguur De Hulk maakt al decennialang een verpletterende indruk in de bioscoop en op het televisiescherm. Kan een vrouwelijke versie die haar debuut maakt in de serie She-Hulk: Attorney at Law zich meten met haar mannelijke voorgangers?