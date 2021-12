Na de preutse films blijft in de serie Sisi geen taboe onbesproken: ‘Seks speelt rol van betekenis’

Gesneuvel­de bioscoopti­tels in trek op Pathé Thuis: The Little Things op nummer 1

De thriller The Little Things met het trio Oscarwinnaars Denzel Washington, Rami Malek en Jared Leto was het afgelopen jaar de meest gehuurde (of gekochte) film op Pathé Thuis. Op de tweede plaats staat Christopher Nolans tijdreisspektakel Tenet, gevolgd door De Beentjes van Sint-Hildegard met Herman Finkers. De jaarlijkse top 100 van de streamingdienst bevat ditmaal veel titels die ‘slachtoffer’ waren van de coronacrisis en de bioscopen gedwongen moesten overslaan of daar slechts korte tijd te zien waren.

30 december