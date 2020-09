Na dit programma schrijnt je hart 24 uur later nog

Het is met televisie net als met mode. Soms hangt er kennelijk iets in de lucht dat ervoor zorgt dat alle kledingwinkels op precies hetzelfde moment vol hangen met okergele croptops en wildgebloemde maxi-rokken en dat omroepen ineens allemaal op het thema dementie duiken. Max had al Niet Zonder Ons, Johnny de Mol runt momenteel op SBS Restaurant Misverstand en op NPO 2 begon woensdag Thuis op Zuid van Adelheid Roosen en Hugo Borst.



Voor die twee is het onderwerp natuurlijk allerminst nieuw. Ze maakten als ‘alzheimerfans’ – niet mijn woorden, zo staan ze omschreven op de website van omroep Human - in 2018 samen al een hartveroverend mooie serie in verpleeghuis De Leeuwenhoek in Rotterdam. In Thuis op Zuid (de rauwe Rotterdamse Afrikaanderwijk op precies te zijn) verleggen ze de focus naar mensen met dementie die nog zelfstandig wonen.