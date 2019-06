Na Engelse titel krijgt Elton John ook hoogste Franse onderscheiding

Na zijn concert in de AccorHotels Arena op donderdag, moet de Britse zanger vrijdag langs bij het Élysée-paleis waar de uitreiking plaats zal vinden. Volgens de Franse president is Sir Elton ‘een pianovirtuoos, melodisch genie en een ware showman’ en is hij iemand die ‘als een van de eerste artiesten in de business uit de kast durfde te komen en heeft hij veel betekend voor de LGBT-gemeenschap’. De Légion d'honneur, voluit de Nationale orde van het Legioen van Eer, is de hoogste en belangrijkste Franse onderscheiding die aan een burger kan worden uitgereikt.

Enthousiasme

Elton John gaf begin deze maand al zijn afscheidsshow in de Ziggo Dome in Amsterdam en de fans waren in extase. Op sociale media uitten bezoekers uitgebreid hun enthousiasme over het concert dat onderdeel is van Elton Johns afscheidstournee Farewell Yellowbrick Road. Ook onze recensent was te spreken over het concert, dat van hem vijf sterren kreeg. ,,De zanger liet nog even zien waarom hij zo gemist zal worden.”



Bekijk ook de video waarin Elton John over zijn afscheid vertelt.