Na Mark Rutte ook Caroline van der Plas en Hugo de Jonge bij Vandaag Inside

Na Van der Plas komt op donderdag CDA-voorman Hugo de Jonge. Voor de uitzending van vrijdag is D66-leider Sigrid Kaag uitgenodigd, maar zij heeft nog niet gereageerd. Regelmatig wordt Kaag in het programma, net als Rutte, hevig bekritiseerd.



In de aanloop naar de de Provinciale Statenverkiezingen op woensdag 15 maart liet Mark Rutte vorige week weten via een filmpje aan te willen schuiven bij Vandaag Inside. Daarop volgde een storm van kritiek dat het programma voor de VVD-leider wel de rode loper uitrolde, maar andere politici niet welkom waren.



Maandagavond maakte Genee, Derksen en Grijp een draai in hun uitzending. Waarop dinsdag actie werd ondernomen en zowel Van der Plas als De Jong werd uitgenodigd. De twee politici zegden toe. Op woensdag is ook tv-recensente Angela de Jong te gast.