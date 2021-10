Na Martien nu ook Erica Meiland gehackt op Instagram

Soldaat van Oranje en Turks Fruit eenmalig te zien op witte doek

10 oktober Soldaat van Oranje en Turks Fruit, de twee grootste Nederlandse hits van regisseur Paul Verhoeven, zijn eenmalig weer te zien op het witte doek. De twee klassiekers worden in het weekend van 23 en 24 oktober vertoond in de grote zaal van bioscoop Tuschinski in Amsterdam.