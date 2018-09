Na Sabia twijfelt nu ook andere 'vriendin' aan borstkanker Sylvie Meis

Sylvie (40) en oud-model Touriya - die nu stelt dat Meis nooit ziek was en mensen maar wat wijs heeft gemaakt - waren jarenlang twee handen op één buik. Nadat Meis in 2013 scheidde van haar echtgenoot Rafael van der Vaart, begon ze met daten. Maar alle geheime ontmoetingen die ze had met onder anderen de Franse zakenman Guillaume Zarka, lekten uit. Volgens Sylvie, zo verklaarde ze later, was het Touriya die informatie naar de pers lekte waardoor haar privéleven steeds onbedoeld op straat kwam te liggen.



De Nederlandse Touriya (40), toen nog getrouwd met Hollywoodacteur Greg Vaughan, kreeg het stempel onbetrouwbaar waardoor haar modebedrijfje in Amsterdam failliet ging. In 2014 klapte het huwelijk van Touriya wegens 'onoverbrugbare meningsverschillen'.



Waarom Touriya Haoud, die Sylvie Meis al jaren niet heeft gesproken, nu met behoorlijk bizarre uitspraken over haar voormalige vriendin komt, is onduidelijk. Volgens de Duitse showglossy Closer wil Touriya, die geld zou hebben gekregen voor het interview met het magazine, vooral haar goede vriendin Sabia Boulahrouz (40) willen steunen. Zij ventileerde recent in de Duitse tv-show Global Gladiators over Sylvie Meis: ,,Sommige mensen gaan zelfs zover dat ze een ziekte verzinnen om er beter van te worden.''