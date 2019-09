Na succes Undercover komt Netflix in 2020 met eerste Belgische serie

De internationale cast komt uit België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Polen, Rusland en Turkije. Into the Night speelt zich af aan boord van een vlucht vanuit Brussel tijdens een kosmische ramp waarbij de zon op onverklaarbare wijze alles doodt wat op zijn pad komt.



Een nachtvlucht vanuit Brussel zet koers naar het westen, de donkere nacht in, om zo aan die dodelijke zon te ontsnappen. Aan boord bevinden zich passagiers van diverse nationaliteiten en met verschillende achtergronden. Ze willen de ramp allemaal overleven. ,,Wat me het meeste aansprak in dit verhaal was de onvermijdelijkheid van de apocalyps en het idee dat je er, samen met een groep mensen die niet eens dezelfde taal spreken, voor kunt vluchten in een vliegtuig”, zegt uitvoerend producent Tomek Bagiński. ,,We kennen de mensen met wie we reizen nooit echt. Dat je leven afhangt van die onbekenden is het ideale uitgangspunt voor een spannende thriller.”



De regie van Into the Night is in handen van de Belgische regisseurs Inti Calfat en Dirk Verheye.