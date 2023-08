Na succes van Slijm-films komt er nu een musical in de theaters

Na vier succesvolle films en een aantal hits op YouTube en Spotify gaat Slijm nu de theaters in. De Grote Slijmmusical gaat in oktober 2024 in première.

In de musical nemen oude en nieuwe personages het slijmverhaal over en gaan het publiek live meenemen op een volledig nieuw slijmavontuur. Hits uit de films als Slijm is Alles, Zwemmen in Slijm en Iedereen is Gek Op Slijm zullen te horen zijn.

Al meer dan 800.000 mensen zagen de Grote, De Nog Grotere, de Allergrootste en de Oneindige Slijmfilms in de bioscopen.

De musical wordt geproduceerd door BazarMedia, bekend van onder meer het Feest van Tante Rita de musical, Zin in Zappelin Live en Social Squad. Samen met filmproducent NewBe vertalen zij de films naar de theaters. De cast wordt op een later tijdstip bekendgemaakt en ook de kaartverkoop gaat op een later moment van start.

