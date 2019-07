Na succes van Undercover zet Netflix vol in op Nederlands aanbod

Jazzbas­sist Ruud Jacobs overleden

15:54 In Nieuwkoop is vandaag jazzbassist en producent Ruud Jacobs overleden. Dat heeft zijn familie laten weten. Jacobs is 81 jaar geworden. Zijn loopbaan duurde zestig jaar, waarin hij veelvuldig te zien was met zijn broer Pim, als lid van het Trio Pim Jacobs.