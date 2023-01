Na twee jaar stilte maakt Famke Louise comeback in de muziek

Famke Louise, die bijna een jaar geleden beviel van zoon Nówie, laat dat weten in een bericht op Instagram. ‘De zwangerschap en natuurlijk het eerste jaar met onze baby zijn intensieve periodes geweest. Nu heb ik meer tijd en ruimte gevonden om op te pakken waar mijn hart sneller van gaat kloppen’, schrijft ze, bij een filmpje waarin een fragment van haar nieuwe muziek te horen is.

De zangeres draagt haar comebacknummer In Het Donker op aan haar vriend Denzel en zoontje Nówie. ‘Het was een pittig proces om na zwangerschap terug te gaan naar mijn kern en mijn gevoel te volgen. Ik ben en blijf Famke Louise, maar dan weer een stuk volwassener en natuurlijk als moeder. Met mijn muziek en verhaal wil ik anderen inspireren en motiveren om hoe dan ook, in welke situatie je ook zit, nooit je dromen aan je voorbij te laten gaan. Ook al lijkt dat soms heel moeilijk, dat weet ik ook.’

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Geen plezier’

Famke Louise liet in mei 2021 weten haar muziekcarrière even ‘op een laag pitje’ te zetten. Zij had ‘er op dit moment geen plezier in, en dat heeft natuurlijk ook zijn redenen’. Ze kwam destijds regelmatig negatief in het nieuws vanwege haar kritiek op en het niet respecteren van de coronamaatregelen. Zo was ze het boegbeeld van de BN-actie ‘Ik doe niet meer mee’ die mede geïnitieerd bleek door de actiegroep Viruswaarheid. Bovendien had de artiest naar eigen zeggen ‘andere ambities, ik zou heel graag wat meer voor tv willen doen. Ik merk dat ik me op een andere manier wil profileren.’

Famke Louise kwam daarna nog geregeld in de schijnwerpers, onder meer door een rechtszaak die ze aanspande tegen juicekanaal Roddelpraat. In de uitzending van 22 januari 2022 werd een niet uitgebracht liedje van haar gedraaid, dat is ontstaan nadat zij had gebroken met haar voormalige manager Ali B. Schouten en Roos suggereerden dat de zangeres door hem zou zijn misbruikt. Famke Louise eiste dat de desbetreffende uitzending offline zou worden gehaald. De rechter stelde haar in het gelijk. In hoger beroep werd dat nog eens bevestigd. Ze vertelde tijdens het hoger beroep dat haar kraamtijd kapot is gemaakt door de uitzending. Ze was twee weken daarvoor bevallen.

Famke Louise kreeg in 2017 grote bekendheid in Nederland met haar eerste hit Op Me Monnie. Het nummer werd later gepersifleerd in De TV Kantine, waar Elise Schaap in de huid van de zangeres kroop. Andere bekende nummers van Famke Louise zijn Vroom, Slangen en Alleen Door Jou.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: