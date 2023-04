Na veertien jaar eindelijk weer album van DJ Tiësto

Het blijft, aldus Tijs Verwest zoals Tiësto in werkelijkheid heet, ‘een geweldig idee dat mensen op zoveel verschillende momenten van dit album kunnen genieten, in de auto of in de sportschool maar natuurlijk ook op de dansvloer.’

Met Drive als titel refereert Tiësto aan zijn continue kracht als artiest. De dj, die aan het begin van deze eeuw tot driemaal toe werd uitgeroepen tot populairste ter wereld, draait al meer dan 25 jaar mee in de top van de pop en dancescene. Op 10 mei vn dit jaa is het precies twintig jaar geleden dat Tiësto als eerste Nederlandse dj solo een stadion uitverkocht, namelijk het Gelredome in Arnhem met 25.000 fans.

Voor Drive dook Tiësto die deze zomer in Nederland te zien is op Dance Valley op 12 augusus, de studio in met artiesten als Karol G, A Boogie Wit Da Hoodie en hij maakte samen met The Black Eyed Peas een nieuwe versie van hun megahit Pump It Louder. Op het album staan hits als The Motto, The Business en Lay Low. Al de singles bij elkaar zijn zo’n 4.5 miljard keer gestreamd. Het visuele aspect van Drive is een eerbetoon aan Tiësto’s passie voor de Formule 1, met de cover als directe hint naar de verloren diamant van de Grand Prix van Monaco in 2004.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: