Na verlies Michelinsterren nu ook relatiebreuk voor topkok Sergio Herman

Topkok Sergio Herman (53) is niet langer samen met zijn Vlaamse vriendin Chanel Joppart (32). Het gaat de topkok niet voor de wind: vorige maand verloor hij twee Michelinsterren voor zijn restaurant Pure C in Cadzand.

,,Het klopt, ze zijn als goede vrienden uit elkaar gegaan’’, bevestigt advocaat Omar Souidi de recente relatiebreuk aan het Vlaamse weekblad Dag Allemaal. Souidi, die namens beide partijen spreekt, wil met klem ontkennen dat er sprake zou zijn van een ruzie tussen de twee. ,,Maar ze hebben onlangs beslist dat het niet meer ging.’’

Het stel was twee jaar bij elkaar. Hun relatie kwam tijdens coronatijd uit, toen Herman en Joppart zich in de Vlaamse badplaats De Panne niet aan de avondklok hielden. De kok reed om 02.00 uur ‘s nachts door de straten en negeerde een eerste stopteken van de politie. Toen een tweede patrouille hem wel kon laten stoppen, bleek hij gedronken te hebben. Hij verklaarde op weg te zijn naar het huis van de dame die naast hem zat op de passagiersstoel, zijn twintig jaar jongere vriendin en ex-model Chanel Joppart.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Voor Joppart was Sergio Herman dertien jaar getrouwd met presentatrice Ellemieke Vermolen. In januari 2021 scheidden zij van elkaar. Samen hebben zij twee kinderen, Noah en Zenna. In 2017 verloren zij hun derde kindje, Josha, bij de geboorte. Herman heeft ook twee kinderen uit een eerder huwelijk.

De kok kwam in april nog in het nieuws. Toen verloor Pure C, zijn Zeeuwse visrestaurant, twee Michelinsterren. ,,Vandaag is het voor ons en onze gasten wellicht onbegrijpelijk dat we ons opnieuw moeten presenteren. Ik durf oprecht te zeggen dat kwaliteit altijd zegeviert. Waar het eb is, komt altijd weer vloed’’, luidde de reactie van Herman op het sterrenverlies.

Volledig scherm Sergio Herman © Brunopress

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: