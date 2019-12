Na vertrek bij Hart van Nederland gaat Gallyon van Vessem aan de slag bij RTL

Haar gedwongen vertrek bij SBS6, waar ze in 1995 haar debuut maakte in het nieuwsprogramma, is Gallyon niet in de koude kleren gaan zitten. ,,Het waren rumoerige tijden, ik moest natuurlijk even bijkomen van wat er allemaal is gebeurd", vertelde ze. ,,Maar er zijn ook een paar deuren opengegaan waar ik natuurlijk een beetje op gehoopt had. Een daarvan is dat ik bij RTL 5 Uur Live mag presenteren in januari. Samen met Daphne Bunskoek, dan ben ik dus co-host en dat vind ik onwijs eervol. Ik ben een heel blij mens"



Naast 5 Uur Live is Gallyon ook in gesprek over andere dingen. ,,Ik wil eerst deze klus afwachten en dan zien we wel eventjes verder. Eigenlijk ben ik nog wel aan het praten met een heleboel mensen, de bekende koppen koffie drinken."



De presentatrice nam in oktober afscheid bij Hart van Nederland. Ook collega Selma van Dijk moest na jaren vertrekken omdat SBS6 het programma wil vernieuwen.