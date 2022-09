Na zes maanden maakt Jennifer Lawrence geslacht en naam kind bekend

Jennifer Lawrence heeft zes maanden na de geboorte van haar kind het geslacht en de naam van haar baby onthuld. In gesprek met Vogue vertelt de 32-jarige actrice dat ze een zoontje heeft en dat zijn naam Cy is.

De naam Cy is geïnspireerd op een van de favoriete artiesten van Cooke Maroney, de man van Lawrence. Het gaat hier om de Amerikaanse schilder Cy Twombly. In het interview vertelt Lawrence dat ze het gevoel had alsof haar hele leven ‘opnieuw begon’ na de geboorte van haar zoontje. ,,Ik staarde naar hem en ik was meteen verliefd.”

Lawrence beviel in februari van dit jaar van haar eerste kind, meldde TMZ destijds. Eerder had de actrice, bekend uit de Hunger Games-trilogie, al te kennen gegeven weinig details over haar kind te willen delen.

