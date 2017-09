'Naakt wordt snel verward met ordinair en plat'

Na een jaar fotograferen, opent Kim Feenstra vandaag haar eerste fototentoonstelling 'Through My Eyes' in Amsterdam. Hier worden onder andere de foto's getoond van haar reizen. Na het televisieprogramma Het Perfecte Plaatje is ze haar fotografie meer gaan ontwikkelen. ,,Hier kan ik mijn creativiteit in kwijt."