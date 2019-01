Naakte Freek de Jonge demonstreert stropdastruc van Donald Trump

Oud-gouverneur Chris Christie van de Amerikaanse staat New Jersey liet recent doorschemeren dat president Donald Trump hem herhaaldelijk onder vier ogen zijn persoonlijke stropdassentruc had verklapt. Trump draagt zijn veelal knalrode stropdassen meestal tot op de broekband. Volgens psychologen in de VS doet hij dat om, al dan niet bewust, de aandacht te vestigen op zijn kruis of om de aandacht af te leiden van zijn buikje. Maar volgens Christie is er nog een andere reden: een op die manier gedragen das maakt slanker.