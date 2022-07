Naamgenoot Lieke Martens: ‘Scheidsrechters kijken wel eens gek op’

met video Emma (14) is niet alleen transgen­der in de serie ‘Jos’: ‘Dit is wie ik ben, kan niet wachten op de operatie’

Emma Duine is nog maar 14 jaar, een plaatje om te zien, niet op haar mondje gevallen en speelt de rol van transgenderdochter Maxime in de AvroTros tv-serie Jos, met Diederik Ebbinge in de hoofdrol. En o ja, ze is zelf ook transgender.

17 juli