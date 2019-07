Nabestaanden Cameron Boyce richten foundation op

Camerons vader Victor Boyce zegt op Twitter over de foundation: ,,Laten we er niet over praten, we gaan het laten zien. Laten we iets goeds doen, zoals Cameron het zou doen. Laten we zijn nalatenschap levend houden.’’ Op een vraag van een volger waar het geld naartoe gaat, antwoordt Victor dat de stichting liefdadigheidsinstellingen gaat steunen waar zijn zoon achter stond.