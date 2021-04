Nadège zoekt toenadering tot familie Meiland: ‘Dan vragen we haar toch op de koffie?’

Het verdriet van de Meilandjes was groot toen zij vorige maand afscheid moesten nemen van de driejarige Bommel, die kampte met artrose. Uit alle windhoeken kreeg de familie steun. In de uitzending was vanavond was te zien dat niemand minder dan Nadège, die eerder nog zo boos was op de familie, hen per mail condoleerde met het verlies van hun trouwe viervoeter.