Najib Amhali gaat voor het eerst oudejaarsconference doen

Vermeend slachtof­fer R. Kelly: Hij dwong me om te liegen

25 augustus Een van de twee vrouwen die in 2019 geïnterviewd werd door Gayle King over haar vermeende relatie met R. Kelly, heeft in de rechtbank verklaard gelogen te hebben onder dwang. De vrouw, die aangeduid wordt als een ‘Jane Doe’, oftewel een anoniem persoon, zegt dat de zanger toezicht hield op het gesprek en haar vooraf duidelijk geïnstrueerd had over wat ze moest zeggen. Dit meldt TMZ.