Nasrdin Dchar en Georgina Verbaan te zien in Videoland Academy

VIDEO Organisa­tor Unmute Us: grote opkomst laat behoefte zien

21 augustus Organisator Jasper Goossen is meer dan tevreden met de opkomst van protestactie Unmute Us. In diverse steden zijn demonstranten op de been om te protesteren tegen de coronamaatregelen die de evenementensector hard treffen. Alleen al in Amsterdam, waar Goossen zelf ook loopt, hebben zich duizenden mensen verzameld voor een wandeltocht door de stad. ,,De opkomst is veel hoger dan we hadden verwacht. Het laat zien dat mensen behoefte hebben om te laten zien dat ze gefrustreerd zijn”, vertelt hij aan het ANP.