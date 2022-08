Natasja is helemaal klaar met logé Jan: ‘Ik voel me bijna misbruikt’

B&B Vol LiefdeDe maat is vol voor B&B-eigenaar Natasja. In een nieuwe aflevering van B&B vol liefde was vanavond te zien hoe ze daarom besloot haar logé Jan naar huis te sturen. Hij zou volgens Natasja totaal geen interesse in haar tonen en vooral willen genieten van een vakantie. ,,Ik voel me bijna misbruikt.”

Ze was op zoek naar een actieve man met pit, die gezellig kletst én bovendien ook gewoon een beste vriend moest worden. Maar dat Natasja dat niet zou vinden in de 51-jarige Jan, werd al snel duidelijk. De informatieanalist gooide het zelf op ‘tijd nodig hebben om te landen’, maar voor Natasja ging het allemaal traag. Té traag. Om Jan wat meer uit zijn schulp te krijgen, nodigde ze hem uit om te kokkerellen in de keuken van haar Franse bed and breakfast.

Het leverde Natasja geen vermakelijk uurtje op, waar ze juist zo op had gehoopt. Zelfs toen ze aangaf van een gezellig gesprek te houden, bleef het ongemakkelijk. ,,Het voelt voor mij wat kunstmatig”, reageerde Jan droogjes.

Een dag later besprak Natasja de gebeurtenis met vriendin Eline. ,,Ik zal je vertellen: ik werd gewoon helemaal leip.” De twee stelden dat het wellicht beter zou zijn als Jan zijn koffer zou inpakken en huiswaarts zou keren. ,,Ik wil Jan echt geen super-rotgevoel geven, maar het wordt echt wel tijd dat hij de poort uit loopt.”

Confrontatie

Ondertussen was andere logé Menno, met wie Natasja een betere klik heeft, volop aan het klussen in haar bed and breakfast. Jan daarentegen was op de bank neergeploft met de televisie aan. ,,Ik heb de afgelopen twee dagen best hard gewerkt, dus ik vond ook dat ik wel even een pauze kon nemen”, verklaarde hij voor de camera.

Bij thuiskomst vroeg Natasja zich af hoe het er zonder haar aan toe was gegaan. ,,Goed hoor. Lekker rustig dagje zo”, zei Jan terwijl hij in de tuin zat met een drankje in zijn handen. Dat antwoord schoot bij Natasja in het verkeerde keelgat. ,,Ja, dan denk ik echt van: wat kom je hier doen? En niet eens voor het werken, maar je gaat niet als het 29 graden buiten is, binnen overdag tv kijken. Dan breekt echt een beetje mijn klomp.”

Volledig scherm Jan kijkt tv in B&B vol liefde. © RTL

Slap verhaal

Natasja was inmiddels dusdanig geïrriteerd, dat ze niet langer de schijn kon ophouden. Ze moest Jan onder vier ogen spreken en duidelijk maken dat zijn tijd in Frankrijk erop zat. ,,Ik denk dat het stopt, voor ons, hier. Want ik word niet heel gelukkig van jou”, viel ze met de deur in huis.

Ze vervolgde: ,,Er is me ook wat ter ore gekomen. Je hebt gezegd: ‘ik kom hier voor de liefde en niet om te werken’. En ja, ik voel me bijna misbruikt. Ik heb al vaak aangegeven dat ik het gevoel heb dat je andere intenties hebt. En ik heb je heel veel ruimte gegeven om te landen.”

Jan hoorde de tirade van Natasja aan, maar wilde zich daarna nog wel verdedigen. Hij stelde zich ‘het derde wiel aan de wagen’ en ‘overbodig’ te voelen en was eigenlijk ook wel tot de conclusie gekomen dat hij en Natasja geen match waren. Natasja zat echter niet op smoesjes te wachten. ,,Oh, dan leg je het weer bij mij neer?” reageerde ze fel. ,,Ik vind het een beetje een slap verhaal, eerlijk gezegd.”

Natasja, die met de seconde gefrustreerder werd, legde nogmaals uit waarom ze vond dat Jan te weinig moeite voor haar had gedaan. Daarop reageerde Jan dat Natasja ‘niet zo aanvallend hoefde te doen’. ,,Nee, maar ik ben gewoon boos”, zei de B&B-eigenaar. ,,Nou ja, dan ben jij boos. Dat mag”, kaatste Jan terug.

Er zat voor Natasja niets anders op dan Jan succes te wensen met de toekomst. ,,Goede reis terug. En ja, dan kun je je spullen pakken.”

