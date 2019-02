Navarone is één van de vier finalisten van The Voice of Holland

Anders dan in de vorige ronden van de talentenwedstrijd, hing het nu alleen af van de stem van het publiek. Er was geen oordeel van de jury, hooguit een advies.

De deelnemers hadden twee zangronden om te laten zien wat ze in huis hebben. Navarone bracht vanavond de nummers Beat it van Michael Jackson en Iris van Goo Goo Dolls. De Nijmegenaren zijn de eersten die als band meedoen aan The Voice. Hun coach is zangeres Anouk. Zij zei vanavond trots te zijn op ‘haar’ veelzijdige jongens. Jurylid Ali B vond de band een verrijking van het programma en roemde hun bescheidenheid. ,,Terwijl hun vaardigheden staan als een huis.” De band ging in één keer door naar de halve finale.