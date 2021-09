Nazmiye Oral in derde seizoen Netflix-hit Undercover

foto Zangeres Lorde uit de kleren voor Vo­gue-co­ver: ‘Mijn lichaam is geweldig’

8 september De veelbesproken nieuwe albumhoes van Lorde (24), waarop haar billen de hoofdrol spelen, was tot voor kort ondenkbaar voor de zangeres. Maar na jaren van onzekerheid zegt de Nieuw-Zeelandse immuun te zijn voor nare opmerkingen over haar lijf. Op een nieuwe Vogue-cover poseert ze met slechts een groot sieraad over haar torso. ,,Mijn lichaam is geweldig.’’