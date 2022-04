Nederland rouwt om Henny Vrienten: ‘Hij verdient een lang laatste applaus’

Eurocommissaris Frans Timmermans schrijft een uitgebreide ode aan Henny Vrienten. ‘Hij heeft het aardse podium verlaten. Uitvinder van de polder-ska en zo ontzettend veel meer. Muzikale uomo universale en zachtmoedig mensenmens. Hij verdient een lang laatste applaus. Doe Maar!’ Ook zangeres Ilse DeLange herdenkt haar collega, die ze enkel kent van wat oppervlakkige ontmoetingen. ‘Maar zoals heel muzikaal Nederland bewonderde ik jou enorm.’



Op Radio Veronica draait Rob Stenders non-stop muziek van de muzikant en gaat in gesprek met bedroefde luisteraars. Ook de NPO past de programmering aan. Op NPO 3 is om 22.20 uur het VPRO-programma On Stage te zien, waarin Vrienten vorig jaar te gast was. Op NPO 1 wordt om 00.05 het Uur van de Wolf, Basmannen (NTR) uitgezonden, waarin de zanger in 2019 met zijn zoon figureerde. De radiozenders ‘besteden elk op hun eigen manier op gepaste wijze aandacht aan het overlijden van de zanger’, volgens een zegsman van de NPO.



Cornald Maas sprak onlangs nog met Vrienten. ‘Hij is een groots zanger, maar bovenal groots musicus en componist, met grote passie voor de kunsten, en nooit happig op niet ter zake doende (media-)aandacht. ‘Old soldiers never die, they just fade away’, liet ie me een tijdje terug weten.’