Nederland rouwt: ‘We zijn stil opdat het onrecht nooit zal zegevieren’

De Vries’ werkgever noemt het een ‘onbeschrijfelijk groot verlies’. ‘Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar Peters familie, zijn partner en al zijn dierbaren. En naar iedereen die is geraakt door zijn moed, menselijkheid en vastberaden strijd voor het recht. Peters invloed blijft sterker dan welke daad van haat ook. Hij was nog lang niet klaar en wij kunnen hem niet missen. We zullen vrijuit blijven spreken over misstanden en onrecht in de samenleving, zoals hij zijn hele leven heeft gedaan. Peter is voor altijd in ons hart’, schijven RTL Nederland en producent Fremantle in een verklaring.

De uitzending van RTL Boulevard staat donderdagavond volledig in het teken van Peter R. de Vries. RTL Boulevard verzorgt tevens rond 20.00 uur een extra uitzending. RTL 4 zendt rond 20.30 uur een in memoriam uit en aansluitend staat Humberto in het teken van het overlijden van De Vries. Er is bij RTL 4 geen reclame te zien vanavond.

Kees van der Spek, collega en vriend van Peter: ,,Ik ben het nieuws nog aan het verwerken. Peter heeft me geleerd dat alles moet kloppen bij onderzoek. Ik zal alles aan hem missen. Mensen weten niet dat hij veel meer deed dan op tv was te zien. Ik denk ook terug aan onze avonturen: we hebben zoveel samen meegemaakt! Hij was ook een beetje mijn mentor, heeft me televisie leren maken. Maar ook buiten de tv om was het altijd goed en fijn. Door wat er vandaag is gebeurd, is Nederland anders. Nu er iemand is doodgeschoten die alles deed om onrecht aan de kaak te stellen. Dat kan toch niet!”

Minuut stilte

In de gemeenteraad van Rotterdam werd direct bij de bekendmaking van het overlijden een minuut stilte gehouden. ,,Opdat het onrecht nooit zal zegevieren’’, zei burgemeester Ahmed Aboutaleb.

PVV-voorman Geert Wilders betuigt zijn medeleven op Twitter. ‘Wat een verschrikkelijk verdrietig nieuws. Heel veel sterkte en condoleances voor alle familieleden, vrienden en collega's. Rust zacht.’ PvdA-Kamerlid Lodewijk Asscher: ‘Wat verschrikkelijk. Wat een nachtmerrie. Veel sterkte voor familie en vrienden bij het verwerken van dit groot verdriet.’

Waarnemend VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans zegt in een eerste reactie op de dood van Peter R. de Vries dat ze ‘opnieuw moet zoeken naar woorden’. ,,De afgelopen dagen leefden we tussen hoop en vrees. Maar de nachtmerrie is toch werkelijkheid geworden. Het is nauwelijks te bevatten dat als gevolg van de aanslag van vorige week, een einde is gekomen aan het leven van Peter R de Vries. Een ongekend dappere journalist. Die in zoveel zaken, zoveel betekend heeft. Die met zijn onderzoek daders achter de tralies kreeg. Hij was steun en toeverlaat van zoveel nabestaanden. En nu is hij zelf slachtoffer. Mijn gedachten gaan uit naar zijn familie, collega’s en andere nabestaanden.”

PowNed-presentator Rutger Castricum: ‘Dag Peter. Bedankt voor al je steun en support. Buikpijn.’ Radiodeejay Giel Beelen schrijft bij de bekende ‘vingerafdruk’-afbeelding van Peter R. de Vries: ‘Lieve Peter, wat laat jij een afdruk achter’. Televisiemaker Özcan Aykol: ‘Dit is echt vreselijk. Wat onrechtvaardig. En intens verdrietig.’

