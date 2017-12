Nederlander tekent nieuwste Suske en Wiske: 'Wiske was het moeilijkst'

Was het moeilijk tekenen?

,,Het duurde even voordat ik Wiske goed naar mijn zin kon tekenen. Wat was haar gezicht lastig, zeg. Ik had moeite met dat eierkopje, het strikje in het haar en de expressie op haar gezicht. Pas toen ik teruggreep naar een wat oudere versie van haar kapsel, met iets langer haar, viel alles op zijn plek. Ik mocht van de uitgever ook mijn eigen stijl van tekenen houden. Dus ik heb Wiske iets meer welvingen, heupen en taille gegeven, en iets andere schoenen. Zo komt ze iets pittiger over, iets geloofwaardiger als een jong meisje van een jaar of 13, 14.” Lachend: ,,Hoe oud is ze eigenlijk? Ik heb geen idee. Ze is er gewoon.”