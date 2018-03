Nederlanders lopen Oscars mis

De Nederlandse grimeur Arjen Tuiten is vannacht niet bekroond met een Oscar voor zijn make up-werk aan de film Wonder. Ook cameraman Hoyte van Hoytema greep naast een Oscar.

De onderscheiding in de categorie make-up ging naar de film Darkest Hour, over Winston Churchill, gespeeld door Gary Oldman. Grimeur Tuiten was niet teleurgesteld dat hij de Oscar niet won. De Nederlander die in Los Angeles woont en werkt was al zeer vereerd om voor zijn werk genomineerd te zijn. ,,Ik krijg ooit wel een nieuwe kans’’, liet de in Friesland geboren Tuiten van te voren weten.

Tuiten kreeg voor zijn make up-werk in Wonder veel waardering van vakgenoten. Hij was verantwoordelijk voor het mismaakte gezicht van de jongen Auggie, zoon van een bezorgde moeder, Julia Roberts. Het leverde hem ook een nominatie voor een Bafta Award (de Britse Oscar) op.

De Nederlandse cameraman Hoyte van Hoytema heeft ook naast een Oscar gegrepen. Voor zijn camerawerk in de film Dunkirk was Van Hoytema genomineerd in de categorie cinematografie. Het was de eerste keer dat een Nederlander in de categorie cinematografie kans maakte op een Oscarbeeldje.

De 46-jarige Van Hoytema moest echter toezien hoe de Brit Roger Deakins werd omgeroepen als winnaar voor zijn camerawerk in de film Blade Runner 2049. Het was voor Deakins zijn veertiende Oscarnominatie. De 68-jarige cameraman won de felbegeerde filmprijs nog nooit.

Loving Vincent

De Pixarfilm Coco heeft de Oscar voor beste animatie gewonnen. De mede door het Van Gogh Museum ontwikkelde animatie Loving Vincent, die is geschilderd aan de hand van het werk van Vincent van Gogh, greep naast de prijzen. Coco was een wereldwijd een grote hit. De film vertelt over een Mexicaans jongetje dat naar de onderwereld afreist om een groot familiegeheim te achterhalen. De animatie won al vele tientallen prijzen.