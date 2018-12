Nederlanders luisterden massaal naar Mariah Carey tijdens kerst

Last Christmas van Wham! schalde met zo'n 662.000 streams ook door de Nederlandse huiskamers, gevolgd door Michael Bublé's It's Beginning To Look A Lot Like Christmas (546.000). In de top tien staat slechts één plaat die niets met kerst te maken heeft: Duurt te lang van Davina Michelle. Haar hit werd 440.000 keer opgezet.



Wereldwijd was All I Want For Christmas Is You ook de populairste kerstplaat. Op 24 december verbrak Mariah al het dagrecord op Spotify met bijna elf miljoen luisterbeurten. In de dagen daarna kwamen daar nog eens bijna elf miljoen streams bij.