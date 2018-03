Nederlands misbruikslachtoffer Steven Seagal: Ik zou alles hebben verzonnen

Quote Ik vind het moeilijk om mannen te vertrouwen. Seksueel misbruik vergeet je nooit meer Faviola Dadis werd gisteren overspoeld door steunbetuigingen van vrienden, kennissen maar ook van volstrekt onbekenden. Seagal (65) heeft nog niet officieel gereageerd op de beschuldigingen. ,,Maar ik heb gehoord dat zijn advocaat beweert dat alle vrouwen - naar mijn weten zijn het er meer dan vijf - de verhalen hebben verzonnen. Dat lijkt me wel heel toevallig,” zegt Dadis telefonisch tegen deze site.



Het voormalige model stelt dat Seagal haar tijdens een auditie onder haar bikinitopje heeft betast. Ook zou hij haar genitaliën hebben aangeraakt. Dadis – nu 33 jaar – verhuisde op 17-jarige leeftijd naar Amerika, waar een muziekproducer haar introduceerde bij Steven Seagal. Hij wilde een film maken over het leven van de Mongoolse heerser Dzjengis Khan en Dadis mocht auditie komen doen in het Beverly Hills Hotel. ,,Ik riep tegen hem: ‘deze auditie is over’. Ik probeerde naar buiten te rennen, maar een beveiliger hield me tegen bij de deur.”



Dadis is nog in Los Angeles, waar ze een persconferentie gaf. ,,Vooraf was ik gespannen en angstig om mijn verhaal te delen, maar ik ben opgelucht dat ik het gedaan heb." Tijdens het delen van de details barstte ze in tranen uit. ,,Steven bleef maar naar me staren, alsof er niets gebeurd was. Ik was totaal van de kaart en verliet met een gevoel van afschuw de hotelkamer."



Angst

De tiener stapte niet naar de politie uit angst dat ze geen baan zou vinden in de entertainmentindustrie. ,,Een acteur als hij is zo machtig. Ik was bang dat niemand mij zou geloven." Seagal zou haar nog geprobeerd hebben te bellen, maar daar reageerde ze niet op. ,,Het kostte mij een maand om dit aan mijn familie en vrienden te vertellen. Ook heb ik mijn ervaring gedeeld met mijn psycholoog. Sinds die tijd lijd ik aan depressies en angstaanvallen. Bovendien vind ik het moeilijk om mannen te vertrouwen. Seksueel misbruik vergeet je nooit meer."

Nu de naam van de acteur is opgedoken in de eindeloze lijst van beroemdheden die worden beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, treedt ze alsnog naar buiten. Tijdens de persconferentie werd ze bijgestaan door haar advocate Lisa Bloom en voormalig actrice en model Regina Simons (43), die haar verhaal in januari deed. De Amerikaanse zou in 1993 door Seagal zijn verkracht in zijn slaapkamer, nadat hij haar had uitgenodigd voor een zogenoemde wrap party na de opnames van On Deadly Ground.

Verwerking

De acteur weerlegde die verklaring en heeft laten weten dat hij Simons zelfs nooit heeft ontmoet. De politie van Los Angeles onderzoekt de zaken van Dadis en Simons. ,,Een officiële reactie hebben we nog niet gehad, maar ik heb gehoord dat Seagals advocaat beweert dat alle vrouwen - naar mijn weten zijn het er meer dan vijf - de verhalen verzonnen hebben. Dat lijkt me wel heel toevallig," zegt Dadis. Ze voelt zich gesterkt door de 'duizenden reacties' die ze gisteren kreeg van vrienden en onbekenden. ,,Sommige mensen zeggen tegen mij: 'het moeilijkste is nu achter de rug'. Dat is niet zo. Nu begint de verwerking pas."

Dadis komt eind deze maand terug naar Nederland. Tijdens haar jeugd woonde ze zo’n tien jaar in Nederland, onder meer in Hilversum. Ze reisde met haar ouders – haar vader is Egyptisch, haar moeder Duits – over de hele wereld en woonde in negen verschillende landen. Dadis woont inmiddels weer in Amsterdam en is promovenda in de klinische neurowetenschap aan de Vrije Universiteit. Haar supervisor is de bekende neuropsycholoog Erik Scherder, die geregeld colleges geeft in tv-programma De Wereld Draait Door. ,,Ook hij is ongelooflijk begripvol geweest. Alleen al deze fantastische reacties zijn het waard geweest om mijn verhaal te delen."