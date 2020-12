Nederlandse advocaten doen aangifte tegen Britse rapper Wiley om antisemitisme

Namens het Britse Campaign Against Antisemitism (CAA) hebben Nederlandse advocaten bij het Openbaar Ministerie in Rotterdam aangifte gedaan tegen de Britse rapper Wiley. Volgens CAA heeft Wiley, echte naam Richard Kylea Cowie Jr., in juli van dit jaar een aantal antisemitische uitlatingen gedaan op sociale media.

De Britse politie zei een aangifte niet in behandeling te kunnen nemen, omdat Wiley niet in Engeland was toen hij de uitlatingen deed. Hij zou op dat moment in Rotterdam zijn geweest.

Volgens CAA noemde Wiley Joden onder meer ‘slangen’ en zei hij dat ze doodgeschoten moesten worden. Ook riep hij zwarte mensen op de oorlog te verklaren aan Joden, aldus CAA.

Ook vergeleek Wiley de Joodse gemeenschap met de Ku Klux Klan. Volgens de Britse krant The Guardian schreef de rapper destijds daarnaast onder meer: ‘Luister naar me Joodse gemeenschap. Israël is niet jouw land. Sommige mensen voelen zich te comfortabel in landen die niet van hen zijn.’ En: ‘Joden kijken altijd neer op zwarte mensen. Waarom willen bepaalde mensen van andere rassen zich boven de zwarte gemeenschap plaatsen?’

De opruiende tweets werden door Twitter verwijderd, net als het oorspronkelijke account van de rapper. Ook op Facebook, TikTok en Instagram was Wiley na de reeks berichten eveneens niet langer welkom.

Later bood Wiley, die beschouwd wordt als een van de meest talentvolle producers binnen het Grime-genre, tegenover Sky News zijn excuses aan: ,,Mijn opmerkingen hadden niet aan alle joden of joodse mensen gericht mogen zijn. Ik wil mijn excuses aanbieden voor het generaliseren en ik wil mijn excuses aanbieden voor opmerkingen die als antisemitisch werden beschouwd.”

De aangifte in Rotterdam is gedaan door advocaat Ronnie Eisenmann. De raadsman laat aan deze site weten ‘te hopen op adequaat onderzoek en vervolging’. ,,Feiten hebben zich in Nederland afgespeeld dus de vervolging is hier passend. Zeker omdat het om een bekende rapper gaat.”

Eisenmann zegt nog geen reactie van het OM te hebben ontvangen op de aangifte.

