Nederlandse documentaire Dance Or Die wint International Emmy Award

Halina Reijn gekroond tot Vrouw van het Jaar 2019

3:46 De Nederlandse uitgave van het tijdschrift Harper's Bazaar heeft Halina Reijn uitgeroepen tot Woman of the Year 2019. Volgens de jury komt deze prijs Reijn toe vanwege haar vele prestaties in de nationale en internationale film-en theaterwereld. De actrice maakte dit jaar haar debuut als regisseur met de film Instinct. Halina liet via Instagram weten zeer vereerd te zijn met haar prijs.