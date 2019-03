Nederlandse film Redbad wint drie Amerikaanse filmprijzen

De Accolade Global Film Competition is een vanuit Californië opererende onlinecompetitie, waaraan duizenden korte en lange films van over de hele wereld meedoen. Elk kwartaal worden films en individuele prestaties onderscheiden. Het beeldje bestaat uit een voetstuk met daarop drie gouden sterren.



De film gaat over de Friese held Redbad (gespeeld door Gijs Naber) die in de vroege middeleeuwen met hulp van de Vikingen strijd voerde tegen de christenen die hun geloof met harde hand opdrongen in de Lage Landen. Andere grote rollen waren voor Loes Haverkort, Egbert-Jan Weeber, Derek de Lint, Lisa Smit, Renee Soutendijk, Mike Weerts en Aus Greidanus sr.



Redbad draaide vorig jaar in de Nederlandse bioscopen; de bezoekersaantallen vielen tegen. De film werd volgens producent Klaas de Jong wel in het buitenland goed verkocht.