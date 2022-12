Nederlandse filmpers: Everything Everywhere All At Once en Knor films van het jaar

Dat heeft de Kring van Nederlandse Filmjournalisten (KNF) vandaag bekendgemaakt. Everything Everywhere All At Once gaat over een vrouw van middelbare leeftijd (Michelle Yeoh) die een wasserette runt. Wanneer haar hectische leven haar te veel wordt, blijkt Evelyn in staat te zijn om tussen talloze alternatieve universums heen en weer te reizen. De film, waarin ook Jamie Lee Curtis een belangrijke rol speelt, was wereldwijd een hit en won al meer dan honderd prijzen.



De Nederlandse animatiefilm Knor gaat over het meisje Babs, dat voor haar negende verjaardag van haar opa uit Amerika het varkentje Knor cadeau krijgt. Haar ouders zijn daar niet zo blij mee, maar Babs mag het diertje houden op voorwaarde dat Knor een puppycursus volgt. Knor, die nog steeds in de bioscoop draait, won drie Gouden Kalveren en werd gekozen als Nederlandse inzending voor de Oscar voor beste lange animatie.