Nederlandse jeugdfilm Storm wint Poolse prijs

Het is niet de eerste internationale award die de epische film, die zich afspeelt in de middeleeuwen, ten deel valt. Storm: Letters van Vuur gaat over de 12-jarige Storm (Davy Gomez), zoon van drukker Klaas (Yorick van Wageningen), die in het geheim verboden lectuur drukt. Als Klaas door de Inquisitie wordt betrapt tijdens het drukken van een belangrijke brief van Maarten Luther, wordt Storm ongewild het middelpunt van de jacht op deze brief. De film draaide vorig jaar in de Nederlandse bioscopen.