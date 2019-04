Nederlandse Pippi-fans zamelen 26.000 euro in: ‘Deze gift is zo vreselijk welkom’

Carrie Fisher duikt postuum op in negende Star Wars-film

12 april Regisseur J.J. Abrams heeft voor de scènes met Leia Organa in de nieuwe Star Wars-film, die de titel The Rise of Skywalker heeft, oud materiaal van het zevende deel, The Force Awakens, kunnen gebruiken. Dat vertelde hij volgens The Hollywood Reporter op een grote Star Wars-conventie in Chicago.