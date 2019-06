Negen jaar cel voor Frank Masmeijer plus enorme boete

Frank Masmeijer moet negen jaar de cel in en een boete van 90.000 euro betalen voor zijn betrokkenheid bij de invoer van een grote partij drugs in 2014. Het Belgische Hof van Beroep heeft in hoger beroep besloten dat hij een jaar langer de cel in moet dan een eerdere veroordeling. Voormalig televisiester Masmeijer (57) zit al sinds eind november in hechtenis. Hij was niet bij de uitspraak aanwezig.

De hogere straf wordt opgelegd, omdat de rechter stelt dat Masmeijer een grotere rol had tijdens de drugssmokkel dan hij zelf stelt. Hij is bovendien veroordeeld voor valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie. De gevallen presentator heeft ook gewelddadige bedreigingen geuit en hij blijkt in deze drugszaak ook 32.000 euro van iemand afhandig te hebben gemaakt, door de pincode van die persoon te ontfutselen.

Het Hof van Beroep deed vandaag uitspraak over drie grote drugszaken met tientallen verdachten onder wie Frank Masmeijer. Hij was betrokken bij het ophalen van 467 kilo drugs uit de haven van Antwerpen, verstopt tussen bananen. Vermoedelijk omdat hij met zijn horecazaken in financiële problemen was gekomen. Na vier jaar glashard ontkennen gaf Masmeijer eind vorig jaar eindelijk toe er iets mee te maken te hebben.

Masmeijer heeft ervan afgezien om vandaag bij de uitspraak te zijn. Hij bleef in zijn cel. ,,Hij heeft bekend dat hem gevraagd is of hij mensen kent die de drugs konden ophalen in de haven,” vertelt Kris Vincke, de Belgische topadvocaat die Masmeijer bijstaat. ,,En zijn neefje werkte daar, dus zo is het gegaan.” Volgens Vincke had Masmeijer al veel eerder moeten bekennen. In 2017 werd hij al veroordeeld tot acht jaar cel. ,,Als hij daarvoor al had bekend hadden we een veel sterkere zaak gehad,” zegt Vincke. Masmeijer ging na die veroordeling in hoger beroep.