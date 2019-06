Negen jaar cel voor Frank Masmeijer

Masmeijer heeft ervan afgezien om vandaag bij de uitspraak te zijn. Hij bleef in zijn cel. ,,Hij heeft bekend dat hem gevraagd is of hij mensen kent die de drugs konden ophalen in de haven,” vertelt Kris Vincke, de Belgische topadvocaat die Masmeijer bijstaat. ,,En zijn neefje werkte daar, dus zo is het gegaan.” Volgens Vincke had Masmeijer al veel eerder moeten bekennen. In 2017 werd hij al veroordeeld tot acht jaar cel. ,,Als hij daarvoor al had bekend hadden we een veel sterkere zaak gehad,” zegt Vincke. Masmeijer ging na die veroordeling in hoger beroep.