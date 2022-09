Negende seizoen ‘Massa is kassa’ in december op televisie; Mogelijke rechtszaak Nicol ‘speelt geen rol’

Peter Gillis reageert niet op weigeren campingver­gun­ning door gemeente Valkenburg

Peter Gillis reageert vooralsnog niet op het nieuws dat de gemeente Valkenburg weigert zijn Oostappen Groep een vergunning te geven voor een camping in het Limburgse stadje. Aanvankelijk liet de woordvoerder van Gillis weten woensdagmiddag met een reactie te komen, maar daar kwam hij later op terug: ,,We laten het even voor wat het is.”

21 september