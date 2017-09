Net zoveel views als Heel Holland Bakt, maar wie is Djamila?

,,Het is lastig om serieus genomen te worden. Mensen denken dat ik gewoon achter de camera ga zitten en het filmpje erop knal, maar voor een video van tien minuten ben ik een lange werkdag bezig. Maar ik kan het niemand kwalijk nemen, want er is op YouTube geen kwaliteitsnorm. Iedereen kan er alles op zetten, dus het is moeilijk om een onderscheid te zien", zegt de 25-jarige Nederlandse. Ze werkt desondanks stug verder aan haar carrière. Met succes: ze is vanaf woensdag te zien in de bioscoopfilm Misfit. Ze speelt Julia, een meisje dat in Amerika woont en na jaren terugkeert in Nederland. Hoe populair ze op haar Amerikaanse school ook was, in Nederland wordt ze gezien als buitenbeentje.



Misfit is losjes gebaseerd op het leven van Djamila zelf. Zij besloot op haar achttiende naar de Verenigde Staten te gaan, in haar uppie. Een droom die ze al had als jong meisje. ,,Mijn ouders dachten dat die wens om daar te gaan wonen wel over zou waaien, maar toen ik het er op mijn vijftiende nog steeds over had, zeiden ze: prima, ga er maar voor sparen. Ik heb een baantje genomen bij McDonalds en heb na drie jaar het vliegtuig gepakt."



Ze ging er niet studeren en had ook nog niet een heel duidelijk doel. ,,Ik ben gaan rondreizen, ben op bezoek gegaan bij mensen die ik kende via YouTube. Ik maakte destijds filmpjes waarin ik voornamelijk covers zong."



Uiteindelijk streek ze neer in Texas, waar ze zich nu helemaal thuis voelt. ,,Als ik er nu aan terug denk, vind ik het wel heftig dat ik dat heb gedaan. Ik was nog zo jong.'' Vier jaar geleden besloot ze een nieuwe weg in te slaan op YouTube. ,,Ik miste het Nederlands spreken, moest steeds vaker woorden opzoeken op Google. Ik dacht: ik ga video's maken waarin ik Nederlands spreek. Zo bouw ik bovendien een band op met mijn fans, want je praat rechtstreeks tegen ze.''