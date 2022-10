Netflix blijft vol achter The Crown staan na uitspraken over ‘lading onzin’ van oud-premier Major

De voormalige regeringsleider deed zijn uitspraak na berichten over de rol van koning Charles in de nieuwe reeks. De zoon van wijlen koningin Elizabeth zou in de serie fictieve gesprekken hebben met premier Major over het mogelijk afzetten van zijn moeder, toen hij nog prins was. Ook zou Major denigrerend over de koninklijke familie spreken. In een reactie laat de oud-premier weten dat dit in het echte leven - waarop de serie gebaseerd is - nooit is gebeurd.