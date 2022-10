Netflix deelt officiële trailer van The Addams Family-spin-off, Fred Armisen speelt Uncle Fester

Soof 3 passeert binnen drie weken 300.000 bezoekers

Soof 3, het laatste deel in de trilogie over een vrouw en haar cateringbedrijf, heeft in drie weken tijd meer dan 300.000 bezoekers getrokken. Het is de tweede Nederlandse film in korte tijd die deze mijlpaal passeert. Eerder lukte dit ook Bon Bini Holland 3, van en met Jandino Asporaat.

7 oktober