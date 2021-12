Netflix-docuserie Cheer krijgt tweede seizoen, maar dat ziet er heel anders uit

Ster van Net­flix-do­cu Cheer ontkent seks met minderjari­ge, na eerdere bekentenis

In tegenstelling tot wat eerder bekend werd, ontkent Jerry Harris nu dat hij schuldig is aan zedendelicten met minderjarige jongens. De realityster, die te zien was in Netflixdocureeks Cheer, wordt verdacht van zeven gevallen van seksueel wangedrag waarbij minderjarigen betrokken waren.

22 december