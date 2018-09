Netflix-film wint prestigieuze Gouden Leeuw in Venetië, Dafoe beste acteur

Roma zal niet alleen door Netflix in december worden uitgezonden, maar zal ook verschijnen in een beperkt aantal bioscopen.



Netflix won ook de prijs voor het beste scenario. De gebroeders Joel en Ethan Coen kregen de onderscheiding voor hun episodenwestern The Ballad of Buster Scruggs. Het is niet zeker of deze film in Nederland de filmtheaters haalt.



Twee prijzen kreeg de dwarse kostuumfilm The Favourite met Emma Stone en Rachel Weisz. Hun tegenspeelster Olivia Colman werd voor haar rol als koningin Anne uitgeroepen tot Beste Actrice. Ook kreeg de film de Grand Prix van de jury die door regisseur Yorgos Lanthimos in ontvangst werd genomen.



Beste Acteur werd Willem Dafoe voor zijn rol als Vincent van Gogh in At Eternity’s Gate van regisseur/schilder Julian Schnabel. Tot beste regisseur werd de Fransman Jacques Audiard uitgeroepen voor zijn western The Sisters Brothers.