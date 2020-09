Netflix gaat samenwerking aan met makers van Game of Thrones voor nieuwe sci-fireeks

De internationale bestseller The Three-Body Problem , die werd gebaseerd op de roman van de Chinese sci-fischrijver Liu Cixin, zal binnenkort worden bewerkt tot een Netflix-reeks. Game of Thrones -veteranen David Benioff en D.B. Weiss en True Blood -bedenker Alexander Woo zullen dat driedelige project in goede banen leiden. Ook Plan B Entertainment - het productiehuis waarvan Brad Pitt een van de bezielers is - werkt mee.

Netflixbons Peter Friedlander is alvast enthousiast over de samenwerking, zo laat hij weten. ,,Toen ik deze trilogie een eerste keer las, veranderde dat voor mij hoe ik over science fiction dacht. Het is een heel apart verhaal, maar het voelt ook heel erg vertrouwd aan. Dat we dit nu kunnen vertellen, met de goedkeuring van Liu Cixin zelf, is geweldig. Op deze manier kunnen we ook de geest van de boeken bewaren. Uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel: eer bewijzen aan dit ongelooflijke verhaal en onze leden meenemen op een waanzinnig avontuur.”



Wanneer de reeks op de streamingdienst te zien zal zijn, wordt later bekendgemaakt.