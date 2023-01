Netflix gooit alle regels overboord met nieuwe hitserie Kaleidoscope: op 5040 manieren te bekijken

met videoMet Kaleidoscope heeft Netflix opnieuw een hit in handen. De serie, die sinds 1 januari op de streamingdienst te zien is, wordt massaal bekeken. De reeks is uniek, want met Kaleidoscope gooit Netflix alle vertrouwde regels overboord.

Kaleidoscope kan namelijk niet maar op één manier bekeken worden. Voor de serie zijn er geen afleveringen één, twee en drie, maar kun je als kijker kleuren kiezen die elk in verbinding staan met een aflevering. Alle kijkers zien uiteindelijk alle afleveringen, maar de volgorde waarin ze die bekijken is aan hen. Je kunt ook zelf kiezen met welke kleur je verder wilt, al wordt door de makers nadrukkelijk aangeraden om de aflevering White als laatste te kijken, omdat die de verhaallijnen afrondt. In totaal zijn er 5.040 manieren om de serie te bekijken.

In Kaleidoscope volg je als kijker een groep dieven die een kluis probeert te kraken met daarin de grootste buit in de geschiedenis. Inbreken lijkt haast onmogelijk, want de kluis wordt bewaakt door ‘s werelds beste beveiligingsteam. Alle afleveringen - de acht afleveringen strekken zich uit over een periode van 24 jaar - bevatten puzzelstukjes voor de uiteindelijke afloop van het verhaal. Elke kleur staat voor een ander tijdsbestek.

Geen enkele manier om de serie te kijken is goed of fout, maar Netflix heeft wel alvast de vier ‘beste’ manieren naar buiten gebracht. ‘Met Kaleidoscope heeft Netflix opnieuw een hit in handen’, luidt de tweet van Netflix.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Maker Eric Garcia raakte geïnspireerd voor de serie door orkaan Sandy in 2012. De storm veroorzaakte destijds overstromingen in een ondergrondse kluis van de Depository Trust & Clearing Corporation. ,,Na orkaan Sandy stond zeventig miljard dollar aan obligaties onder water in de kelder van de DTCC, een groot clearingbedrijf dat eigendom is van een aantal grote banken. In mijn hoofd dacht ik: nou, dat is een perfecte dekmantel voor een overval”, vertelt Eric Garcia tijdens een interview met Tudum, een officiële website van Netflix zelf.

Volledig scherm Kaleidoscope. © COURTESY OF NETFLIX

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: