Netflix-hit Emily in Paris krijgt een tweede seizoen

RTL komt met spin-off The Bacheloret­te: tien mannen proberen Marvins hart te veroveren

19:34 RTL komt met een nieuwe datingshow in de lijn van The Bachelorette. In het nieuwe programma Prince Charming proberen tien vrijgezelle mannen het hart te veroveren van de 29-jarige Marvin. Dit keer dus geen vrouwen maar alleen mannen in de zoektocht naar liefde.