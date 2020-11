Netflix komt in januari met derde seizoen van Sex Education

Begin volgend jaar start een nieuwe reeks avonturen van Otis, Maeve, Eric en Ola bij Netflix. In dit derde seizoen heeft Otis zichzelf uitgeroepen tot dé sekstherapeut van de school. Hij heeft het van geen vreemde, want zijn moeder, gespeeld door een fantastische Gillian Anderson, is sekstherapeute van beroep.

Lees ook Gouden Roos voor Sex Education-ster Ncuti Gatwa

Ondanks de coronacrisis konden de opnames voor het nieuwe seizoen toch doorgaan . De cast moest wel de geldende maatregelen naleven. Bovendien werden ze drie keer per week getest.

De serie kreeg van meet af aan lovende kritieken, voornamelijk vanwege de verfrissende en vrouwvriendelijke manier waarop het coming-of-age-verhaal wordt gebracht. Het eerste seizoen, dat in 2019 uitkwam, was binnen een maand al meer dan 40 miljoen keer bekeken. Het tweede seizoen verscheen in januari van dit jaar.

Gouden Roos

Sex Education-acteur Ncuti Gatwa krijgt volgende maand een speciale Gouden Roos, een van de belangrijkste Europese televisieprijzen. De acteur krijgt de prijs vanwege de rol van Eric in Sex Education. Gatwa wordt bekroond met de Performance of the Year Award. Volgens de organisatie is zijn vertolking een overwinning op het gebied van representatie van de lhbti-gemeenschap.

Bekijk onze trending entertainmentvideo’s: